Какой будет погода завтра
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный. Об этом говорится в субботу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На Абшеронском полуострове завтра ночью - 20-24, днем - 27-31 градус тепла, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-50 процентов.
На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) ожидается северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 24-25 градусов тепла.
На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) также ожидается северо-восточный ветер. Температура морской воды составит 25-26 градусов тепла.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ветер восточный. Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 30-35 градусов тепла, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.
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