Госветслужба Азербайджана проведет плановую вакцинацию крупного рогатого скота
1 сентября 2018 16:40 284
Государственная ветеринарная служба при министерстве сельского хозяйства Азербайджана с сентября приступила к мерам по повторной массовой вакцинации крупного рогатого скота против ящура, говорится в субботу в сообщении ветеринарной службы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Вакцинация проводится в соответствии с рекомендацией Всемирной организации по охране здоровья животных и планом эпизоотических мероприятий в стране.
В соответствии с планом эпизоотических мероприятий, утвержденных Государственной ветеринарной службой минсельхоза, вакцинация проводится как среди мелкого рогатого скота (с типами ящура А и О), так и крупного рогатого скота (с типами ящура А и О, Азия-1).
Отметим, что вакцинация против ящура проводится дважды в год.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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