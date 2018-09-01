В Баку создаются новые пешеходные переходы

1 сентября 2018 16:58

По результатам обращений граждан и исследований специалистов Бакинского транспортного агентства в столице создаются новые одноуровневые пешеходные переходы, обновляются пешеходные переходы, пришедшие в непригодное состояние, меняются места переходов, не отвечающих стандартам, говорится в субботу в сообщении Агентства. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Указанные работы начались в Баку на участке пересечения улицы Мухаммада Хади с улицей Худу Мамедова, в поселке Бахар Сураханинского района, на проспекте Гара Гараева, на участках пересечения улицы Айны Султановой с проспектом Гусейна Джавида, проспекта Ходжалы с улицой Сергея Сенюшкина, на участке пересечения улицы Мирзаага Алиева с проспектом Бюльбюля, на улице Братьев Мардановых и по другим адресам, говорится в сообщении.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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