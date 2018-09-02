Чем заняться осенью в Азербайджане - ФОТО

Спокойные солнечные дни, теплое море и по-летнему зеленые леса, парки и сады, которые начинают менять свои краски только в конце октября - настоящее удовольствие провести осень в Азербайджане! Отдых здесь будет наполнен прекрасными впечатлениями без беспокойства о непогоде, нередко мешающей программе пребывания туристов в других странах, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ .

Бакинский бульвар

Сентябрь

Календарная осень в Баку, обычно опережает фактическое ее наступление. Сентябрь в столичном регионе почти всегда радует по-летнему теплой погодой 22-25 градусов тепла.

Бабье лето в Баку приятно проводить в многочисленных городских парках - прекрасно обустроенных и всегда полных отдыхающей публики. Особенно рекомендуем посетить Бакинский приморский парк, известный как Бульвар - одну из достопримечательностей столицы Азербайджана, которому уже больше 100 лет.

Приморский парк просто утопает в цветах и зелени. К юбилею бульвара сюда из разных стран мира были завезены и высажены различные экзотические растения и кустарники, в частности, баобабы из Аргентины весом 7 тонн каждый и возрастом свыше 150 лет, огромные кактусы, старые оливковые деревья и пальмы. Здесь вы найдете также десятки разнообразнейших аттракционов, гигантское колесо обозрения, кафе, рестораны и массу других возможностей разнообразить свой досуг. Для любителей морских прогулок курсируют катера, функционируют Яхт-клуб и плавучий ресторан. А один из уголков Бульвара, даже прозвали Бакинской Венецией: здесь по искусственным узким каналам курсируют лодки и гондолы, совсем как в том самом итальянском городе.

День национальной музыки

Сентябрь

Ежегодно 18 сентября, в день рождения основоположника профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеира Гаджибейли в Азербайджане отмечается День национальной музыки. Азербайджанская музыка богата именами и традициями. Первая в Азербайджане и на всем Востоке опера - "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли - впервые была поставлена 12 января 1908 года. С этой даты берет начало история профессиональной национальной оперы в Азербайджане. 34-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, в рамках программы организации по проведению юбилеев выдающихся личностей и знаменательных событий, приняла решение об официальном праздновании в 2008-2009 годах 100-летнего юбилея оперы Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

Традиционно в День национальной музыки перед зданием Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли проходят официальные мероприятия с участием видных общественных деятелей, выступления музыкантов. Также в этот период в Баку проводится Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли в котором принимают участие известные музыканты, исполнители и коллективы из разных стран мира.

Бакинский международный джазовый фестиваль

Октябрь

Осенью в столице ежегодно проходит еще одно яркое музыкальное мероприятие - Бакинский международный джазовый фестиваль, в котором участвуют самые известные исполнители со всего мира. В столицу Азербайджана прибывают многие зарубежные звезды джаза, которые наравне с азербайджанскими музыкантами демонстрируют публике свои таланты.

В этом году джазовый фестиваль в Баку пройдет 14-28 октября. В программе фестиваля выступления таких звезд, как Лаура Пыльдвере (Эстония), джазовый пианист из Франции Жан-Кристоф Шоле, коллектив Music Music Music из Швеции, Kodaly and Spice Jazz (Венгрия), Martin Salemi Trio (Бельгия), Helge Lien Trio (Норвегия), Michael Pipoquinha (Бразилия), Ruben Hein (Нидерланды), Gregory Marete (США), Christie Dashiell (США) и др.

Отметим, что Бакинский международный джаз-фестиваль ежегодно проводится в Азербайджане с 2002 года. Выступления в рамках фестиваля проходят в Бакинском Джаз-Центре, Международном центре Мугама, Дворце имени Гейдара Алиева, Бакинской Филармонии и на других современных площадках города.

В период проведения мероприятия в Баку также пройдут выставки, воркшопы, дни джазового кино и конкурс молодых джазовых музыкантов.

Кулинария

Сентябрь-ноябрь

Осень в Азербайджане - что может быть заманчивее для любителей щедрых даров природы! На смену инжиру, арбузам, кизилу, орехам, которые в изобилии занимают прилавки в сентябре, приходят айва, хурма, мушмула и, конечно гранаты! Это время созревания изумительных по вкусу и полезности плодов с алыми сочными зернами, которые достигают килограммового веса.

Свежевыжатый гранатовый сок - удачно дополняет рыбные блюда, которые осенью великолепно готовят как в крупных ресторанах, так и придорожных кафе, где всегда найдется уютный уголок для проезжающего мимо путешественника. Свежие варенья из местных фруктов и ягод пользуются успехом у всех посетителей азербайджанской чайханы.

Праздник граната

Октябрь-ноябрь

Гранат - король фруктов, один из любимейших плодов в Азербайджане, источник витаминов и богатырского здоровья. Благодатная земля Азербайджана способна взрастить все известные на сегодняшний день сорта этого благородного фрукта. Особенно славится этим регион Гёйчай, чей климат и состав почв идеально подходят для культивации гранатов. Не случайно именно в Гёйчае ежегодно осенью проходит яркий Фестиваль гранатов, призванный продемонстрировать всю красоту и пользу этого замечательного фрукта.

Фестиваль проводится поздней осенью, в конце октября - начале ноября, в период созревания гранатов. Организованное Министерством культуры и Исполнительной властью Гёйчайского района мероприятие, привлекает в регион большое число гостей со всего Азербайджана и зарубежных стран. Еще бы, - где еще увидишь такое разнообразие сортов граната и деликатесов из них?! Фермеры из более 30 сел Гёйчая представляют на дегустацию публике лучшие плоды урожая нового сезона - а это около 60 сортов гранатов, самые знаменитые из которых "Велес", "Ширин", "Гюлейша", "Шихбаба" и др., отличающиеся тонкой кожицей и крупными зернами. Вся прелесть фестиваля в том, что гости могу пробовать представленную продукцию. Помимо свежих плодов, неизменный интерес вызывают блюда, приготовленные с использованием гранатов - десерты, пироги, свежевыжатые соки. Особо можно выделить наршараб - традиционный соус из уваренного сока граната к мясным и рыбным блюдам. Его можно приобрести в любом магазине в Азербайджане, но только во время фестиваля вы сможете продегустировать "наршараб", приготовленный по старинным рецептам.

Народные гулянья, выступления артистов, уличные преставления гарантируют участникам и посетителям Фестиваля граната праздничное настроение.

Приезжайте и вы! Тем более что в Гёйчай несложно добраться. С Международного бакинского автовокзала сюда регулярно ходят рейсовые автобусы, которые менее чем за три часа домчат вас до места назначения.

Ярмарка меда в Баку

Азербайджан славится своими экологически чистыми продуктами питания, среди которых особое место занимает мед и продукты пчеловодства. Ежегодно в Баку проводятся ярмарки меда, на которых демонстрируется продукция лучших пчеловодческих хозяйств Азербайджана.

Как правило, ярмарка длится месяц с октября по ноябрь. На ней демонстрируются душистый мед и целебные продукты пчеловодства практически со всех регионов страны, в том числе высокогорных. Вся продукция проходит тщательную экспертизу и лишь после необходимых лабораторных исследований допускается к участию, при условии, что соответствует установленным стандартам.

Посетителям ярмарки будет интересно оценить и при желании приобрести мед различных сортов, продукты пчеловодства, такие как воск, пыльца, пчелиный яд, маточное молоко, прополис и др. Причем цены на представленные продукты, нередко ниже рыночных.

Музеи и театры

Сентябрь-ноябрь

Приезд в Баку осенью - отличный шанс ознакомиться с театрами и музеями Баку. Посещение Музейного центра Азербайджана, Музея истории Азербайджана, Музея азербайджанской литературы им. Низами, Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры, Миниатюрной книги, Национального музея искусств, безусловно, доставят не меньше позитива, чем знакомство с самыми разными театрами Баку. Среди них неповторимые по архитектуре, истории и репертуару Азербайджанский государственный академический драматический театр, Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета, Азербайджанский государственный русский драматический театр, Азербайджанский государственный театр музыкальной комедии и многие другие.

Поездка в регионы

Сентябрь-ноябрь

Немало впервые приезжающих в Азербайджан иностранцев в сентябре-октябре интересует посещение загородных исторических объектов, овеянных славой тысячелетних тайн. Один из турмаршрутов приведет вас к уникальному месту - в государственный историко-художественный заповедник Гобустан, расположенный в 60 км к югу от Баку, который является уникальным памятником мирового значения и в 2007 году включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории заповедника общей площадью 537 гектаров, сосредоточена одна из самых больших в мире коллекций древних наскальных рисунков - здесь насчитывается более 4000 тысяч петроглифов.

Не менее увлекательны и познавательны экскурсии в село Хыналыг Губинского района, знаменитое уникальными традициями и культурой, или поход к крепости Чыраг-гала (IV-V вв.) близ селения Гала-алты, которую называют "светильником" и другие интересные места.

А любители охоты, рыбалки, сбора грибов, лекарственных растений смогут побывать в живописных лесных угодьях с тихими богатыми озерами, целебными ручьями и заповедными рощами, где трофейная добыча порадует самого взыскательного путешественника.