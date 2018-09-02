Азербайджанские таможенники пресекли попытку провоза в Грузию крупной партии наркотиков
2 сентября 2018 18:09 200
Азербайджанские таможенники пресекли попытку поставки крупной партии наркотических средств из Ирана в Грузию, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК), распространенном в воскрсенье. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На Астаринском таможенно-пропускном пункте было задержано и осмотрено грузовое транспортное средство "DAF", управляемое гражданином Украины.
Транспортное средство прежде было проверено стационарным ренгтгеновским устройством. В грузовике было обнаружено 40 плоских пакетов четырехугольной формы. После раскрытия пакетов в них было обнаружено 41 килограмм 400 грамм опиума.
По факту ведется расследование.
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