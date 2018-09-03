Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на последующие три дня.

Как сообщила Report директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Гюльшад Мамедова, в последующие дни в большинстве районов страны ожидаются стабильные погодные условия без осадков, передает Day.Az.

"Однако утром и вечером в некоторых горных местностях вероятны кратковременные дожди. Ожидается преобладание восточного ветра", - сообщила Мамедова.

Г.Мамедова отметила, что в ближайшие 2-3 дня температура воздуха составит в Баку 28-32, вы регионах - 30-35, в горных местностях - 20-25 градусов тепла.

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