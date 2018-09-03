В Баку пройдет саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Следующий саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ), по решению участников, пройдет в 2019 году в Баку. Об этом заявил генеральный секретарь организации Багдад Амреев, передает Kabar.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, по его словам, сегодня были подписаны Совместная декларация, в которой отражены все направления деятельности организации, а также концепция развития тюркских государств.

"Сегодняшние документы помогают нам переформатировать работу, оптимизировать существующие институты тюркоязычной интеграции и централизовать работу", - сказал он.

Еще одним важным моментом саммита, как отметил Амреев, стало обретение Венгрии официального статуса наблюдателя в ССТГ. Но вопрос членства Узбекистана в Совете еще не решен.

"Узбекистан не является членом ССТГ, но участвует на саммитах в качестве наблюдателя. Мы надеемся, что членство Узбекистана в Совете будет оформлено в ближайшее время. На это есть все основания", - заключил он.

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