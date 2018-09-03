К сведению абитуриентов, желающих поступить в ссузы

В понедельник в 23:59 завершается процесс выбора специальностей на вакантные места в средних специальных учебных заведениях (ссузах) на базе общего среднего образования (9-летнего). Об этом говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Абитуриенту необходимо заполнить и подтвердить соответствующее электронное заявление, размещенное по линку www.eservices.dim.gov.az/erizetex/ixtisas2.

Список вакантных специальностей представлен в специальном выпуске журнала "Абитуриент".

Те абитуриенты, которые до указанного времени не подтвердили свое электронное заявление, к конкурсу допущены не будут.