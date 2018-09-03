Тяжелое ДТП в Гарадаге, есть погибший и пострадавшие
3 сентября 2018 15:17 468
В Баку произошло ДТП.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, авария зарегистрирована в поселке Локбатан Гарадагского района, передает Day.Az.
3 сентября житель поселка Локбатан Билал Гусейнов за рулем автомобиля марки AzSamand врезался в рекламный столб на обочине дороги.
В результате ДТП водитель погиб на месте, двое пассажиров госпитализированы.
Факт расследуется Гарадагским РУП.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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