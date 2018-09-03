Тяжелое ДТП в Гарадаге, есть погибший и пострадавшие

3 сентября 2018 15:17

В Баку произошло ДТП. 

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, авария зарегистрирована в поселке Локбатан Гарадагского района, передает Day.Az.

3 сентября житель поселка Локбатан Билал Гусейнов за рулем автомобиля марки AzSamand врезался в рекламный столб на обочине дороги. 

В результате ДТП водитель погиб на месте, двое пассажиров госпитализированы. 

Факт расследуется Гарадагским РУП. 

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