Тяжелое ДТП в Гарадаге, есть погибший и пострадавшие

В Баку произошло ДТП.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел, авария зарегистрирована в поселке Локбатан Гарадагского района, передает Day.Az.

3 сентября житель поселка Локбатан Билал Гусейнов за рулем автомобиля марки AzSamand врезался в рекламный столб на обочине дороги.

В результате ДТП водитель погиб на месте, двое пассажиров госпитализированы.

Факт расследуется Гарадагским РУП.