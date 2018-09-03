Азербайджан вернул в Иран тонны зараженного картофеля

Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана обнаружили вредные микроорганизмы в картофеле, экспортируемом с сертификатом качества Ирана и предназначенном для ОАО "Güllü-80".

Как сообщили Report в пресс-службе Агентства, предположительно, это колорадский картофельный жук (Leptinotorsa decemlineata Say), передает Day.Az.

Взятые пробы направлены в лабораторию на изучение. Направлено обращение в Государственный таможенный комитет для возвращения в Иран 24700 кг опасного картофеля, обнаруженного в автомобиле с госномером 67A995-10/67AA96-10, задержанном на таможенном посту "Гоша тепе" Билясуварского таможенного управления.

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