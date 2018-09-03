Какой будет погода завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, передает Day.Az.

Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23, днем 27-32 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы - 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 35-45%.

4 сентября на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла.

Северо-восточный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер.

В районах Азербайджана 4 сентября пройдет без осадков, однако утром и вечером на некоторых горных территориях ожидаются грозы и кратковременные осадки. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 29-34 градуса тепла, в горах ночью ожидается 9-14, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые 4 сентября на Абшеронском полуострове метеорологические факторы будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.

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