Госпогранслужба Азербайджана о ДТП на пропускном пункте "Красный мост"

4 сентября 2018 07:07

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сделала заявление в связи с ДТП со смертельным исходом, произошедшем на таможенно-пропускном пункте "Красный мост" (грузино-азербайджанская граница), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно заявлению, на азербайджанской части ТПП грузовой автомобиль был остановлен для проведения проверки.

"В то время, когда водитель автомобиля вышел из него, чтобы предоставить для проверки документы, в тормозной системе машины возникли неполадки и она начала движение. В результате происшествия погиб прапорщик Государственной пограничной службы, стоявший перед грузовым автомобилем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий погиб на месте от полученных в результате происшествия травм. В связи с фактом В Военной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
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