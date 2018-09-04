В Азербайджане меняется порядок приема учителей на работу
Министерство образования 8-9 сентября этого года проведет в электронной форме прием документов по приему на работу учителей в общеобразовательные школы на 2018/2019 учебный год на основе срочного трудового договора.
Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования, передает Day.Az.
Прием на работу учителей по срочному трудовому договору будет вестись с сентября этого года Центром человеческих ресурсов при Институте профессионального развития работников образования в централизованной форме с применением программного обеспечения.
Для участия в этом процессе кандидаты, участвовавшие в конкурсе по приему на работу в этом году, должны зайти на свои личные странички, выбрать желаемые вакантные места и подтвердить свои электронные заявления. В этом туре также могут принять участие кандидаты, участвовавшие в прошлогоднем конкурсе. Для этого им надо вновь пройти регистрацию на сайте miq.edu.az, выбрать вакантное место и подтвердить свои электронные заявления. Во время приема на работу учителей по срочному трудовому договору кандидаты могут выбрать только два вакантных места.
Отметим, что прием учителей на основе срочного трудового договора в начальные классы бакинских общеобразовательных школ будет проводить Управление образования города Баку.
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