"Мой Баку": Новый адрес в столице - парк любви и здоровья - РЕПОРТАЖ - ФОТО

Город - это маленький атмосферный уголок, где каждый ищет уют и спокойствие. Не секрет, что облик города и его колоритность влияют на наше настроение. Глаз же радуется, когда каждый день, выходя из дома, нашему взору предстает красота и безупречная чистота.

Благоприятная погода, царящие в стране стабильность и безопасность, заставляют нас все меньше быть запертыми в четырех стенах и все больше времени проводить на чистом воздухе с друзьями и близкими, с семьей и детьми. Чем больше развивается город Баку, тем больше условий и комфорта создается для его жителей и гостей. В особенности, с большим притоком туристов в страну за последние годы появилась нужда в создании дополнительных мест отдыха, которые будут отвечать нашим предпочтениям и интересам и решат проблему, связанную с большим скоплением людей на уже популярных местах отдыха.

В связи с этим грандиозным событием и радостной новостью для всех нас стало открытие в Баку нового спортивно-развлекательного паркового комплекса, состоявшееся 24 августа с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Не теряя времени, мы отправились на территорию комплекса, чтобы ознакомиться с условиями, созданными для отдыха и развлечения граждан, и рассказать обо всем в подробностях нашим читателям.

Парк, расположенный на территории Хатаинского района, раскинулся на 36833 квадратных метрах и охватывает улицы Юсуфа Сафарова, Аладдина Гулиева и Сергея Сенюшкина. В первую очередь, в глаза бросается масштаб территории, которая позволяет посетителям чувствовать больше личного пространства. Парк заложен совсем недавно, и зеленые насаждения пока не успели возвыситься во всей красе и придать парку сочный облик, но все еще впереди.

Парк вовсе не случайно занимает столь протяженную территорию. Красивый белый металлический мост, который можно заприметить издали, разделяет парк отдыха и развлечений на две части. Как рассказал нам сотрудник парка, с одной стороны удобно расположился парк с романтическим названием "Севирем" с детской площадкой, маленьким водопадом и ресторанчиком. А другая сторона комплекса с кафе и различными условиями для спортивных развлечений была рассчитана на любителей здорового отдыха. В скором времени будет доступен для всех универсальный стадион для баскетбола, гандбола, тенниса и волейбола и два футбольных стадиона, которые сконструированы здесь же. Также стоить отметить наличие крытого шахматного павильончика, который может вместить большое количество желающих сыграть партию. Отметим, что стадионы и шахматный павильон будут действовать на платной основе.

Что же представляет собой спортивный отдых? В последнее время спорт стал неотъемлемой частью жизни большинства бакинцев и бакинок. Достижение идеальной фигуры, здоровый образ жизни популярны как среди молодежи, так и среди старшего поколения. Но еще большая мотивация появляется в тот момент, когда мы имеем возможность заниматься любимым видом спорта на свежем воздухе, наслаждаясь видами.

Уже с раннего утра мы могли заметить группу спортсменов, которые находились в процессе утренней пробежки. Запах свежескошенной травы, брызги воды, летящие с дождеваний, и много, просто очень много пространства. Что еще нужно для счастья бегунам?

Площадка для воркаута тоже не пустовала. Мы подошли к семье, которая в поте лица занималась на тренажерах.

- Теперь каждое утро я со своими детьми прогуливаюсь здесь, а потом мы немножко тренируемся. Я был очень рад открытию этой площадки, которая имеет свои стадионы и тренажерную площадку. Дети воспринимают занятия на тренажерах как некую игру и проводят время под открытым небом весело. Я счастлив, что это превратилось в некую традицию для нашей семьи и уже с раннего возраста я имею возможность прививать своим детям любовь к здоровому образу жизни, - поделился с Day.Az житель близлежащей улицы Ульви бей, пришедший в парк со своими чадами.

Пересекая мостик, мы оказались в парке "Севирям", который, в первую очередь, отличился наличием зелени и маленького водопада. Кстати, здесь же можно найти уютное местечко и устроить пикник с близкими и родными. Постелив одеяльце на свежей травке и вооружившись любимой книжкой, вы сможете скрасить свой досуг и отвлечься от повседневности, мысленно телепартировавшись вдаль от городского шума и суеты. А тем временем дети могут играться со своей компанией или заводить новые знакомства на детской площадке, которая находится в центре парка. Мы застали Севиндж ханум и ее дочь именно за этим занятием.

- Парк расположен рядом с моим домом. Я уже который раз прихожу сюда с детьми. Мы любим устраивать маленький пикник: покупаем сладости, берем книжки и сидим себе. Спокойствие, тишина и уединенность - все, что мне надо, я нашла здесь. Дизайн парка мне очень нравится, видно, что вложена душа в каждый сантиметр, - сказала нам Севиндж ханум.

Действительно, парк создан с душой. Проделана колоссальная работа проектировщиков и дизайнеров, строителей, все разделено на зоны и каждая индивидуальна. Отличие этого парка от других - в искусно подобранных деталях, украшающих всю территорию комплекса. Парк наполнен интригой, выраженной в произведениях искусства, которые не могут не привлечь внимания даже людей, равнодушных к искусству. Скульптуры из натуральных камней и металлов и композиция "Love", национальный флаг в виде конфетки, каменные скульптуры - все это является основой общей идеи: любить свой город, природу, национальные атрибуты, традиции и, конечно, любить людей, которые нас окружают. Наверное, в этом скрывается смысл названия, который носит парк. Каждое сердечко раскрывает образ, идею. В каждом из них автор передает свое видение, восприятие и мысль.

Работы Орхана Гараева "Путешествие в свободу", Ульвии Алиевой "Завоевание сердца", Наили Султан "Весна", Зохраба Салманзаде "Сон в один весенний день" и т.д. были установлены в парке со стороны Фонда Гейдара Алиева, о чем говорили дощечки рядом с каждым произведением искусства.

Проектировщики придали огромное значение деталям. Как известно, Азербайджан - древняя страна, и наскальные рисунки - одно из подтверждений этого факта. Поэтому уместным было увидеть каменные скульптуры азербайджанских и зарубежных авторов - участников второго Международного каменного симпозиума "Мелодия камня". Каменные головы, выходящие из под земли, фигуры людей, тянущиеся к небу, образы - все это тонкая ювелирная работа, которая стала доступна жителям и гостям города.

Действительно, получилось очень комфортно и многофункционально. В спортивно-развлекательном парковом комплексе можно полноценно отдохнуть и получить заряд бодрости всем членам семьи. Можно почувствовать себя в музее, в парке и в спортивном комплексе одновременно.

Начало уже положено. Теперь важно, чтобы горожане сами дали оценку новому комплексу, испробовав все предлагаемые им преимущества.

Салатын Мирзоева