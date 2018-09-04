В этих абшеронских поселках возникнут перебои в подаче воды

4 сентября 2018 14:45

Сегодня в части поселка Бузовна и жилого массива Албалылыг будут ограничения в подаче питьевой воды.

Об этом во вторник говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" (водный оператор), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перебои в подаче воды связаны с подключением к сети магистральных водопроводов в Сабунчинском районе.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az