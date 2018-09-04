В этих абшеронских поселках возникнут перебои в подаче воды

Сегодня в части поселка Бузовна и жилого массива Албалылыг будут ограничения в подаче питьевой воды.

Об этом во вторник говорится в сообщении отдела по связям с общественностью ОАО "Азерсу" (водный оператор), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перебои в подаче воды связаны с подключением к сети магистральных водопроводов в Сабунчинском районе.

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