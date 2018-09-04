В Азербайджане начинается повторная продажа соцжилья - ДАТА

Повторная льготная продажа квартир Ясамальского жилого комплекса - первого проекта Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) начнется завтра.

Как сообщает Report со ссылкой на MİDA, продажа квартир Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) в зданиях номер 1, 2, 3, 4 и 5 Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу Баку, Ясамальский район, Внешняя окружная дорога, 8, начнется завтра в 11:00 и продолжится до 11:00 5 декабря 2018 года, передает Day.Az.

Правом на приобретение квартир обладают только граждане, получившие электронный кабинет в системе "Льготное жильё". Все граждане, получившие электронный кабинет в системе "Льготное жильё", равноправны в выборе квартир, вне зависимости от даты регистрации и порядкового номера кабинета. Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел "Satış/Mənzillər" ("Продажа/Квартиры") в своих электронных кабинетах. Квартиры гражданами будут выбираться по принципу "первым прибыл - первым обслужен" (лица, вошедшие в систему на момент начала продаж, и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения). С подробной информацией о правилах пользования системой "Льготное жильё", в том числе текстовыми и видео-инструкциями, можно ознакомиться на главной странице интернет-сайтов www.mida.gov.az и www.mida.az, перейдя по ссылке "Güzəştli mənzil sistemi" ("Система льготное жильё").

Согласно указу президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2016 года №1113, приобретение квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства, осуществляется посредством электронной системы "Льготное жильё", созданной на портале "Электронное правительство" (www.e-gov.az).

На продажу выставляются 324 квартиры. Все квартиры предлагаются гражданам полностью отремонтированными и оснащёнными кухонной мебелью, отопительной системой комби (включая само оборудование комби), а также счетчиками потребления воды, газа и электричества.

Все здания спроектированы и строятся в соответствии с Государственными строительными нормами Азербайджанской Республики (AzDTN). В связи с этим, Вневедомственным государственным главным управлением экспертизы Государственного агентства по надзору над безопасностью в строительстве министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджанской Республики были выданы положительные заключения от 15.11.2016 г. №22880 и от 27.12.2016 г. №23089.

Для каждой квартиры получены справки о предварительной регистрации права собственности, выданные Бакинским территориальным управлением Государственной службы реестра недвижимого имущества при Государственном комитете по вопросам имущества Азербайджанской Республики.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook