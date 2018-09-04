В работе ОАО "Азерэнержи" обнаружены серьезные изъяны - АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА

На трансформаторе одной из подстанций расположенной в Мингячевире электростанции ООО "Азербайджанская ТЭС" 3 июля 2018 года произошла авария. В результате аварии наблюдались серьезные проблемы в энергетической системе Азербайджана, в 39 городах и районах республики, включая Баку и Гянджу, произошли перебои в обеспечении электроэнергией. Об этом говорится во вторник в сообщении Администрации Президента Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С целью расследования причин аварии и устранения его последствий в тот же день Президентом Азербайджана была создана Государственная комиссия под руководством первого заместителя премьер-министра.

За минувший период Государственная комиссия привлекла местных и зарубежных экспертов, а также представителей соответствующих государственных органов и структур, и осуществила расследование причин аварии, подготовив всестороннее и обширное заключение, где были отражены существующие недостатки и проблемы, а также приведшие к аварии события, представив его Президенту Азербайджана.

В подготовленном заключении, в качестве одной из основных причин аварии названо то, что ОАО "Азерэнержи" не было подготовлено на должном уровне к аварии и не смогло адекватно отреагировать на нее по причине ряда технических и иных недостатков в деятельности, а также допустило ряд других ошибок, приведших в итоге к аварии в энергетической системе страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с итоговым заключением Государственной комиссии и освободил Этибара Пирвердиева от должности президента ОАО "Азерэнержи" за недостатки, допущенные в работе.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook