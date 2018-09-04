Бактрансагентство представило видеролик в связи с новым учебным годом - ВИДЕО

Бакинское транспортное агентство (БТА) подготовило видеоролик в преддверии начала нового учебного года. Об этом говорится во вторник в сообщении БТА, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В этом видеоролике предоставляется информация об адресах всех вузов и линиях регулярных маршрутов, проходящих по этой территории.

Цель создания видеоролика - облегчить поездку студентов на общественном транспорте в вузы.

Бакинское транспортное агентство поздравляет всех студентов, поступивших в этом году в вузы, и желает им успехов.

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