В Азербайджане повышается квалификация солдатского состава - ФОТО

Согласно годовому плану, в соединениях и воинских частях с солдатским составом, имеющим различные специальности, проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке, говорится во вторник в сообщении министерства обороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе занятий, проводимых в общевойсковых учебных центрах, военнослужащие, используя штатные оружия, выполняют различные задачи в полевых условиях, а танковые экипажи совершенствуют практические навыки по вождению бронетехники.