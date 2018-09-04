В Азербайджане повышается квалификация солдатского состава - ФОТО
4 сентября 2018 22:24 126
Согласно годовому плану, в соединениях и воинских частях с солдатским составом, имеющим различные специальности, проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке, говорится во вторник в сообщении министерства обороны Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе занятий, проводимых в общевойсковых учебных центрах, военнослужащие, используя штатные оружия, выполняют различные задачи в полевых условиях, а танковые экипажи совершенствуют практические навыки по вождению бронетехники.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!