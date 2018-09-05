Трагедия на свадьбе в Агджебеди

На свадьбе в Агджебединском районе произошло убийство.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 4 сентября в одном из доме торжеств в городе Агджебеди житель города Гурбан Гурбанзаде на почве конфликта нанес ножевое ранение своему земляку Зауру Садыгову, передает Day.Az.

З.Садыгов скончался по дороге в больницу.

По факту возбуждено уголовное дело.

В результате незамедлительных следственных и оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, Г.Гурбанзаде был задержан.