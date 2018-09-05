Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 6 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-21, днем 27-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность днем составит 40-45%, ночью- 60-70%.

6 сентября на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла. Северо-восточный ветер днем сменит свое направление на юго-восточное.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако утром и ночью в ряде горных районов возможны грозы и кратковременные дожди. Ветер восточный. Ночью температура воздуха составит 15-20 градусов, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью - 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

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