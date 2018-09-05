Учебники для 11 классов средних школ Азербайджана изданы с новым содержанием
5 сентября 2018 20:47 131
Учебники для 11 классов азербайджанских школ в новом учебном году изданы с новым содержанием.
Об этом в среду сказал заведующий сектором министерства образования Джасарат Валехов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам завсектором, в учебниках для вторых, третьих и седьмых классов не внесено каких-либо значительных изменений.
Ученики средних школ смогут приобрести учебники в своих же школах. Процесс начался с третьего сентября и в настоящий момент продолжается.
В новом учебном году для 1-11 классов государственных общеобразовательных учреждений были напечатаны 332 наименования 6 726 029 экземпляров учебников и методических пособий для учителей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!