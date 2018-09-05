В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением в кафе

В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с отравлением в одном из кафе.

Об этом в среду говорится в сообщении Генеральной прокуратуры, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, жители города Шабран Ровшан Гашимов, Гешем Мамедов, Фейаз Гасымов и Мехман Дуньямалиев были размещены в Сальянскую районную центральную больницу с диагнозом "пищевое отравление".

В результате расследования было установлено, что эти лица принесли с собой в кафе "Гилавар" копченую рыбу, купленную в принадлежащем Фуаду Меджидову продовольственном магазине. В связи с тем, что после приема в пищу этой рыбы у них возникли проблемы со здоровьем, они обратились в больницу.

Специалисты Агентства пищевой безопасности взяли образцы копченой рыбы из магазина и направили их на лабораторную диагностику.

По данному факту в следственном отделении районного отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 200.3 (намеренное производство некачественной продукции, а также ее продажа или сбыт такой продукции, сокрытие ее не качественности, приведшее по неосторожности к нанесению менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшему). Были назначены соответствующие экспертизы с целью установления причин отравления.

В настоящий момент продолжаются необходимые следственные действия по установлению круга виновных лиц.