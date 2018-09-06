В Баку пройдет конференция Международной федерации по автоматическому управлению
6 сентября 2018 10:10 140
Конференция Международной федерации по автоматическому управлению (IFAC) будет проведена в Баку.
Как сообщили Trend в Оргкомитете, 18-я Международная конференция IFAC по технологиям, культуре и международной стабильности пройдет 13-15 сентября, передает Day.Az.
В конференции примут участие ученые из 37 стран, в том числе президент IFAC, вице-президент Научного фонда Германии и профессор Штутгартского университета Франк Аллгёвер.
Более подробную информацию о конференции, участии и процедуре представления статей можно найти на сайте www.tecis18.org.
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