На одной из улиц Баку ограничивается движение транспорта

6 сентября 2018 10:26

В рамках реконструкции улицы Мир Джалала в Баку с 7 сентября движение транспорта на указанной улице будет частично ограничено.

Об этом Trend сообщили в Госагентстве автомобильных дорог, передает Day.Az.

Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными путями во избежание образования пробок в данном направлении.

Госагентство автомобильных дорог приносит свои извинения гражданам за временные неудобства и просит отнестись с пониманием к проводимым работам.

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