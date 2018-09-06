На одной из улиц Баку ограничивается движение транспорта
6 сентября 2018 10:26 223
В рамках реконструкции улицы Мир Джалала в Баку с 7 сентября движение транспорта на указанной улице будет частично ограничено.
Об этом Trend сообщили в Госагентстве автомобильных дорог, передает Day.Az.
Водителям рекомендуется воспользоваться альтернативными путями во избежание образования пробок в данном направлении.
Госагентство автомобильных дорог приносит свои извинения гражданам за временные неудобства и просит отнестись с пониманием к проводимым работам.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
5 сентября 23:04 877
Как морально подготовить ребенка к школе? - советы азербайджанского врача
5 сентября 22:04 1 428
В Баку арестовали владельца ночного клуба, державшего компаньона в заложниках
5 сентября 22:03 1 390
В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением в кафе
5 сентября 21:00 441
В Азербайджане состоится Международная олимпиада по информатике
5 сентября 20:47 595
Учебники для 11 классов средних школ Азербайджана изданы с новым содержанием
-
5 Сен. 11:04 8 534
-
5 Сен. 11:42 5 384
-
5 Сен. 16:53 5 209
-
5 Сен. 13:45 4 807
-
5 Сен. 11:35 3 784