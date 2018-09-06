В Сальяне автомобиль сбил женщину

В Сальяне в ДТП пострадала женщина-пешеход.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Шорсулу.

Так, переходившую дорогу жительницу села Судьбу Гулам гызы Абышову 1970 г.р. сбил пассажирский автомобиль марки Mercedes. Водитель доставил пострадавшую с травмами различной степени тяжести в Сальянскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.