В Сальяне автомобиль сбил женщину
6 сентября 2018 12:05 155
В Сальяне в ДТП пострадала женщина-пешеход.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, происшествие было зарегистрировано на территории села Шорсулу.
Так, переходившую дорогу жительницу села Судьбу Гулам гызы Абышову 1970 г.р. сбил пассажирский автомобиль марки Mercedes. Водитель доставил пострадавшую с травмами различной степени тяжести в Сальянскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
5 сентября 23:04 1 067
Как морально подготовить ребенка к школе? - советы азербайджанского врача
5 сентября 22:04 1 693