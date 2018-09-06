В азербайджанских школах предложили запретить использование мобильников

6 сентября 2018 13:02

В Азербайджане предложено запретить использование в дошкольных и средних общеобразовательных учреждениях средств мобильной связи. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим ожидается внесение специального пункта в подготавливаемый законопроект "О средних общеобразовательных школах" и дополнений в Кодекс административных проступков. 

В случае подготовки законопроекта его могут вынести на обсуждение осенней сессии Милли Меджлиса. 

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