В азербайджанских школах предложили запретить использование мобильников
6 сентября 2018 13:02 277
В Азербайджане предложено запретить использование в дошкольных и средних общеобразовательных учреждениях средств мобильной связи.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в связи с этим ожидается внесение специального пункта в подготавливаемый законопроект "О средних общеобразовательных школах" и дополнений в Кодекс административных проступков.
В случае подготовки законопроекта его могут вынести на обсуждение осенней сессии Милли Меджлиса.
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