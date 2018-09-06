Прогноз погоды на завтра

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 7 сентября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, ветер северо-восточный, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 18-23, днем 28-32 градусав тепла, в Баку ночью ожидается 20-22, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность днем составит 40-45%, ночью- 65-75%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла. Ожидается северо-восточный ветер.

В районах Азербайджана завтра осадков не ожидается, однако ближе к вечеру в ряде горных районов возможны грозы и кратковременные дожди. Восточный ветер днем местами усилится.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 сентября ожидаются стабильные погодные условия на Абшеронском полуострове, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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