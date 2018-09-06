Тяжелое ДТП в Грузии, пострадали 9 азербайджанцев - ФОТО
6 сентября 2018 15:16 293
В Грузии на магистрали Красный мост произошло тяжелое ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на пролегающем через город Рустави отрезке дороги столкнулись личное маршрутное такси и легковой автомобиль марки "Lada".
В результате ДТП пострадали 9 азербайджанцев.
Как заявили Report родственники пострадавших лиц, находившие в маршрутном такси 8 азербайджанцев ехали из села Леджбеддин в Тбилиси на траурную церемонию.
Раненые помещены в центральную больницу города Рустави. 8 пострадавших азербайджанцев являются гражданами Грузии, а 1 - Азербайджана. Гражданин Азербайджана получил тяжелую травму тазобедренной кости.
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