Тяжелое ДТП в Грузии, пострадали 9 азербайджанцев - ФОТО

В Грузии на магистрали Красный мост произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на пролегающем через город Рустави отрезке дороги столкнулись личное маршрутное такси и легковой автомобиль марки "Lada".

В результате ДТП пострадали 9 азербайджанцев.

Как заявили Report родственники пострадавших лиц, находившие в маршрутном такси 8 азербайджанцев ехали из села Леджбеддин в Тбилиси на траурную церемонию.

Раненые помещены в центральную больницу города Рустави. 8 пострадавших азербайджанцев являются гражданами Грузии, а 1 - Азербайджана. Гражданин Азербайджана получил тяжелую травму тазобедренной кости.

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