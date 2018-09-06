В İTV состоялись кадровые назначения на высокие посты

В Общественной телерадиовещательной компании (İTV) произведен ряд кадровых назначений.

Как сообщили Report в Департаменте по связям с общественностью компании, 4 сентября 2018 года состоялось очередное заседание Совета вещания компании, передает Day.Az.

На заседании Совета вещания на основании представления генерального директора Общественной телерадиовещательной компании Балакиши Гасымова были обсуждены кадровые назначения по новым должностям и структурные изменения.

Решением Совета Рагим Багир оглу Гамидов назначен заместителем гендиректора, Гюнель Аслан гызы Османова - директором департамента кадров и особых дел, Кенуль Ариф гызы Шукюрова - директором департамента утренних программ, Максим Сергеевич Цурков - директором департамента международных связей, Мехмандар Энвер оглу Сейидов - директором юридического департамента, Мамедали Назим оглу Мамедов - директором департамента радиопрограмм, Кянан Эльдар оглу Хакимов - директором спортивного департамента, Минижа Джамшид гызы Джафарли - директором департамента телевизионных программ.

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