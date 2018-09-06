На Сумгайытской железнодорожной станции проводится реконструкция - ФОТО

Идет реконструкция системы электроснабжения Сумгайытской пассажирской станции, говорится в четверг в сообщении ЗАО "Азербайджанские железные дороги", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, продолжаются работы в соответствии с подписанным в марте этого года Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О мерах по подготовке проектно-сметной документации, капитальному ремонту и строительству Бакинской пригородной железнодорожной линии". На данный момент работы ведутся по ряду направлений.

ООО "Капитальный ремонт" Департамента инфраструктуры обновляет систему электроснабжения на кольцевой дороге Баку-Сумгайыт-Баку.

По словам начальника ООО "Капитальный ремонт" Аббаса Гамбарова, на данный момент реконструируется система электроснабжения Сумгайытской пассажирской станции. Здесь смонтированы 20 новых ригелей и установлены 20 опор.