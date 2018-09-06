В Баку пройдет велопробег, посвященный 100-летию АДР

11 сентября по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской Демократической Республики Спортивные клубы аутистов (СКА) проведут велопробег среди детей, подростков и юношей, страдающих аутизмом.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе СКА, соревнование, которое состоится в Приморском национальном парке, будет реализовано при организационной поддержке Федерации велосипедного спорта Азербайджана, Республиканской олимпийской велосипедной школы, сайта brendsport.az и совместной инициативе Спортивных клубов аутистов, передает Day.Az.

Цель проведения соревнования по велоспорту, который занимает особое место в жизни аутистов, заключается в том, чтобы пропагандировать этот вид спорта, определить сильных спортсменов среди клубов.

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