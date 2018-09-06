Минобразования Азербайджана о преподавании "Общей тюркской истории"

Министерство образования Азербайджана прокомментировало вопрос преподавания в средних школах предмета "Общая тюркская история". Об этом, как передает Day.Az, сказали в министерстве в ответ на запрос Trend.

Согласно сообщению министерства, учебник "Общая тюркская история (период до XV века) уже готов. Для того, чтобы это пособие начало использоваться в тюркоязычных странах, его содержание сперва должно быть утверждено Советом сотрудничества тюркоязычных государств. В случае его утверждения, планируется его преподавание в общеобразовательных школах.

В министерстве добавили, что в случае утверждения пособия, все учащиеся государственных общеобразовательных школ будут обеспечены этими пособиями за счет государства.

Отметим, что постоянный секретарь Международной тюркской академии Асхат Кешикбаев сказал, что уже с этого года в средних школах Азербайджана, Турции и Казахстана в качестве предмета по выбору будет преподаваться "Общая тюркская история".