В Азербайджане обнародовано число детей с диагнозом анемии

В Азербайджане возросло число больных детей, которым впервые был поставлен диагноз анемии (малокровия), говорится в сообщении Государственного комитета по статистике. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

В 2011 году в Азербайджане было зарегистрировано 20 425 детей до 18 лет с диагнозом анемии, в 2014 году - 24 769, в 2015 году - 28 018, в 2016 году - 28 948, в 2017 году - 29167 детей.

Также увеличилось число таких больных на каждые 100 000 человек населения. В 2012 году на каждые 100 000 человек приходилось 845,2 человек, которым впервые был поставлен диагнозом анемии, в 2015 году - 1087,7 человек, в 2016 году - 1114 человек, в 2017 году- 1117 человек.

В прошлом году 1026 детям (в 2016 году - 982 детям) был впервые поставлен диагноз нарушения роста, 254 детям (в 2016 году - 353 детям) поставлен диагноз дефицита йода, 23 детям (в 2016 году - 67 детям) - диагноз недостаток витамина А.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)