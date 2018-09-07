Часть Баку останется без воды

7 сентября 2018 11:27

Сегодня на части проспекта Бабека и улице Наджафгулу Рафиева в Баку будут перебои в подаче питьевой воды, говорится в пятницу в сообщении ОАО "Азерсу", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Перебои связаны с ликвидацией устаревших линий в рамках проекта по реконструкции инфраструктуры водоснабжения на проспекте Бабека.

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