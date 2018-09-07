7 сентября вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews
7 сентября 2018 13:10 144
В новом номере газеты читайте: Азербайджан принимает важные меры по модернизации своего локомотивного парка, Стала известна дата первой поставки афганских товаров через коридор "Ляпис-Лазурь", Зачарованный мир азербайджанских ковров, Фильмы Адриано Челентано будут показаны в Баку и т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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