В Азербайджане ожидается до 35 градусов тепла

7 сентября 2018 13:42

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 8 сентября. 

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, передает Day.Az.

Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. 

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-22, днем 27-32 градуса, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 755 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 35-40%.

8 сентября на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) 25-26 градусов тепла. Северо-западный ветер местами усилится. 

В районах Азербайджана завтра осадков не ожидается, однако в некоторых северных и западных районах временами возможны дожди, грозы. Западный ветер местами усилится. 

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью ожидается 10-15, днем 18-23 градуса тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 8-9 сентября на Абшеронском полуострове ожидаются временами усиливающийся северный ветер и комфортные погодные условия, что благоприятно для метеочувствительных людей. 

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