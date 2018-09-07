В Азербайджане проведут дополнительный выпускной экзамен - ДАТА

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана завтра проведет дополнительный экзамен для учащихся, которые по уважительной причине не смогли принять участия в выпускных экзаменах 2018 года. Об этом сообщили в пятницу Trend в ГЭЦ, передает Day.Az.

Выпускные экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.

В первом этапе экзамена для 9 классов ожидается участие 682 учащихся, во втором этапе - 197 учащихся, а также 164 учащихся 11 классов.

Экзамены начнутся в 11:00.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook