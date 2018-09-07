В Азербайджане проведут дополнительный выпускной экзамен - ДАТА
7 сентября 2018 14:32 376
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана завтра проведет дополнительный экзамен для учащихся, которые по уважительной причине не смогли принять участия в выпускных экзаменах 2018 года. Об этом сообщили в пятницу Trend в ГЭЦ, передает Day.Az.
Выпускные экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже и Ширване.
В первом этапе экзамена для 9 классов ожидается участие 682 учащихся, во втором этапе - 197 учащихся, а также 164 учащихся 11 классов.
Экзамены начнутся в 11:00.
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