Индийский миллионер сыграл свадьбу в центре Баку - ВИДЕО

7 сентября 2018 14:46

Жители Баку стали свидетелями необычной свадьбы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в центре Баку прошла пышная свадьба индийского миллионера. Свадебная процессия сопровождалась национальной музыкой и танцами, боем барабанов, все пришедшие гости были в национальной одежде. Видео, на котором была запечатлена необычная для Баку свадьба распространилось в социальных сетях. 

Day.Az представляет читателям кадры с прошедшей на площади Азнефть свадьбы.

Нажмите на видео для просмотра:

Bakının mərkəzində Hindistan toyu

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