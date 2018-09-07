Индийский миллионер сыграл свадьбу в центре Баку - ВИДЕО

Жители Баку стали свидетелями необычной свадьбы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в центре Баку прошла пышная свадьба индийского миллионера. Свадебная процессия сопровождалась национальной музыкой и танцами, боем барабанов, все пришедшие гости были в национальной одежде. Видео, на котором была запечатлена необычная для Баку свадьба распространилось в социальных сетях.

Day.Az представляет читателям кадры с прошедшей на площади Азнефть свадьбы.

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