В Азербайджан придут сильные ветра и дожди

7 сентября 2018 15:05

С 8 сентября на территории Азербайджана скорость северо-западного ветра усилится. 

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 8-9 сентября на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, который временами усилится, передает Day.Az.

9 сентября в основном в северных и западных районах временами возможны осадки. На отдельных территориях дожди могут принять интенсивный характер, возможны грозы. 8-9 сентября скорость западного ветра местами усилится. 

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