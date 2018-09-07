В Азербайджан придут сильные ветра и дожди

С 8 сентября на территории Азербайджана скорость северо-западного ветра усилится.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 8-9 сентября на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, который временами усилится, передает Day.Az.

9 сентября в основном в северных и западных районах временами возможны осадки. На отдельных территориях дожди могут принять интенсивный характер, возможны грозы. 8-9 сентября скорость западного ветра местами усилится.

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