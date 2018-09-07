В Баку продолжается снос незаконных строений - ВИДЕО

Исполнительной властью города Баку продолжаются работы по демонтажу заборов незаконно захваченных территорий в районах столицы.

Day.Az со ссылкой на Report представляет видеоматериал, подготовленный во время демонтажных работ на участке, именуемом "Зейтунлуг", на территории 6-ого микрорайона в Бинагадинском районе.

Отметим, что с привлечением техники и живой силы ИВ г. Баку и ИВ Бинагадинского района на месте насаждения оливковых деревьев были демонтированы ограждения 16 незаконно захваченных различными людьми земельных участков общей площадью 3 гектара, территория очищена от стройматериалов и отходов. Начаты работы по посадке на данной территории новых деревьев и восстановлению зеленых насаждений. В связи с незаконным ограждением заборами территории парка и уничтожением зеленых насаждений будет направлено обращение в правоохранительные органы.

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