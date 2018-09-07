Телеканал Мир24 рассказал о невероятном аэропорте Гейдар Алиев - ВИДЕО

Телеканал mir24.tv подготовил репортаж о Бакинском международном аэропорте Гейдар Алиев.

Как отмечено на сайте телеканала, треугольник с плавными углами - таким пассажиры видят сверху Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев. Но за этой незамысловатой геометрической фигурой кроется одна из лучших воздушных гаваней в мире. Недавно аэропорт был удостоен максимального статуса "5 звезд". Журналисты телеканала решили узнать, как работают службы бакинского аэропорта, кто обеспечивает безопасность и комфорт пассажиров. Обо всем это можно узнать из нижеприведенного репортажа.

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