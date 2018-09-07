В России без вести пропали брат и сестра - уроженцы Азербайджана
7 сентября 2018 16:56 263
В Новосибирской области Российской Федерации пропали без вести брат и сестра, являющиеся уроженцами Азербайджана.
По полученным Report сведениям, уроженец Кюрдамирского района Азербайджана 14-летний Руслан Видади оглу Гасанов и 16-летняя Хаяла Видади гызы Гасанова пропали во время коллективной прогулки со своими сверстниками в Железнодорожном районе, в котором проживали, передает Day.Az.
Брат с сестрой отделились от коллектива, сказав что идут в кафе.
Связаться с ними по мобильному телефону невозможно с вечера того же дня.
Родители азербайджанских подростков занимаются семейным бизнесом.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:05 1 962