В России без вести пропали брат и сестра - уроженцы Азербайджана

В Новосибирской области Российской Федерации пропали без вести брат и сестра, являющиеся уроженцами Азербайджана.

По полученным Report сведениям, уроженец Кюрдамирского района Азербайджана 14-летний Руслан Видади оглу Гасанов и 16-летняя Хаяла Видади гызы Гасанова пропали во время коллективной прогулки со своими сверстниками в Железнодорожном районе, в котором проживали, передает Day.Az.

Брат с сестрой отделились от коллектива, сказав что идут в кафе.

Связаться с ними по мобильному телефону невозможно с вечера того же дня.

Родители азербайджанских подростков занимаются семейным бизнесом.

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