Бакинский метрополитен сегодня будет работать в усиленном режиме

В связи с проводимым сегодня в Баку матчем футбольных сборных Азербайджана и Косово Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме. Об этом в пятницу сообщил Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, передает Day.Az.

"Проведены все работы для того, чтобы пассажиры после завершения футбольного матча смогли добраться до пункта назначения. В связи с этим составлен специальный план мероприятий. Для усиления мер безопасности на станции "Кероглу", где чаще наблюдается плотность пассажиропотока, будут привлечены дополнительные силы", - добавил Мамедов.

Представитель метрополитена сказал, что также к транспортировке пассажиров готовы дополнительные поезда.

"Если будет наблюдаться плотность пассажиропотока, эти поезда немедленно будут выпущены на линии, что позволит сократить интервал между поездами", - сказал Мамедов.

Напомним, что сегодня в 20:00 на Бакинском Олимпийском стадионе в рамках Лиги наций состоится футбольный матч между сборными Азербайджана и Косово.

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