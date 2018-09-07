В этом университете в Азербайджане занятия начнутся раньше

В Азербайджано-французском университете (UFAZ), функционирующем при Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, новый учебный год начнется 10 сентября.

Как сообщили Trend в АГУНП, этот шаг был предпринят с целью привести академический календарь в соответствие с системой образования Франции и урегулирования режима работы в образовательном учреждении, передает Day.Az.

В настоящее время в UFAZ работают 30 педагогов-профессоров и получают образование 410 студентов. С нового учебного года в университете будет преподавать приглашенный из Франции преподаватель - Люик Селлье, который будет вести такие предметы, как Математика и Компьютерные науки на четырех факультетах (Нефтегазовая инженерия, Химическая инженерия, Инженерная геофизика и Компьютерные науки).

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