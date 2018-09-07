Минэкологии Азербайджана о погоде на выходные

8-9 сентября на Абшеронском полуострове ожидается усиливающийся временами северо-западный ветер, говорится в пятницу в сообщении Национального департамента гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, 9 сентября в течение дня, в особенности в северных и западных районах страны, прогнозируются дожди, местами ливневого характера. Возможны грозовые дожди, временами усиливающийся западный ветер, говорится в сообщении.