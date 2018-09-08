В Азербайджане конфисковано около 10 тонн незаконно выловленной рыбы
Сотрудники Управления полиции на водном транспорте Главного управления полиции на транспорте МВД Азербайджана в связи с началом сезона рыбалки приступили к рейдам по выявлению лиц, занятых незаконной рыбной ловлей. Об этом сообщает Управления полиции на водном транспорте, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В отношении правонарушителей будут применяться наказания и штрафы в соответствие со статьями Уголовного кодекса. Полиция призывает граждан соблюдать законы Азербайджана.
Отметим, что рейды начались в пятницу и продлятся в течение месяца. Также в сообщении говорится, что за текущий период в связи с незаконной ловлей рыбы был зарегистрирован ряд нарушения закона. Так, в течение года в связи с незаконной ловлей рыбы было возбуждено уголовное дело по статье 256 уголовного кодекса Азербайджана и конфисковано 9,599 тонн незаконно выловленной рыбы.
Также было выявлено три факта в связи с незаконной охотой на птиц, включенных в Красную книгу.
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