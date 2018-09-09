Ученые нашли на дне турецкого озера невероятное сооружение - ФОТО

На дне турецкого озера Изник ученые нашли церковь, построенную около 390 года н.э. в честь святого Неофита Никейского. На опубликованных снимках четко видны остатки строения. Они находятся под водой в 50 метрах от берега. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Археологи считают, что сооружение ушло под воду в результате землетрясения, которое произошло в этом регионе в 740-м году. Храм тогда частично разрушился, а со временем руины затопило и они оказались под водой.

На месте озера много веков назад стоял древний город Никея. Найденный храм мог быть местом, где проходил Первый Вселенский Собор. Созвал его 325-го года император св. Константин Великий, считает Мустафа Шахин, профессор археологии университета Улудаг в Бурсе.

"Я занимался исследованиями озера Изник с 2006 года. Такое замечательное сооружение обнаружил впервые. Когда увидел руины, которые четко просматривались в водах озера, я был поражен", - говорит ученый.

Он считает, что церковь могли построить на вершине языческого храма Аполлона - греческого и римского Бога солнца.

Профессор Шахин также надеется, что при поддержке местных чиновников на месте затопленного храма создадут первый в Турции подводный археологический музей.

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