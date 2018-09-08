В Баку начали штрафовать владельцев домов торжеств и ресторанов

Рестораны и дома торжеств, игнорировавшие предупреждение министерства экологии и природных ресурсов, начали штрафовать.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, срок предупреждения, сделанного в мае объектам, не имеющим отвечающих современным стандартам очистительных сооружений, завершился 1 сентября. Несмотря на это, 88 объектов все еще не установили очистительные сооружения для очистки от дыма. Вот уже несколько дней сотрудники министерства и исполнительной власти совместно приступили к штрафованию объектов, игнорировавших поручения.

По этой причине проводятся рейды, измеряется уровень загрязнения атмосферного воздуха от дыма из ресторанов. Результаты измерений будут направлены в лабораторию, по их итогам рестораны будут штрафоваться.

Минувшим днем в рейдах участвовали и представители СМИ. Были проведены наблюдения за выходом дыма в воздух из труб ресторанов, измерен уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Получить комментарии владельцев и работников некоторых ресторанов оказалось невозможным. Администратор ресторана Lido Зейнал Баширов сказал, что им было трудно найти компанию, занимающуюся установкой очистительных сооружений: "Уже неделю с соответствующей компанией ведутся переговоры. В ближайшее время в ресторане будут установлены очистительные сооружения, отвечающие современным стандартам".

Пресс-секретарь МЭПР Ирада Ибрагимова заявила журналистам, что в результате деятельности домов торжеств, ресторанов и объектов общепита без отвечающих современным стандартам очистительных сооружений, в атмосферу выбрасывается большое количество дыма и вредных соединений: "Это приводит к локальному загрязнению воздуха, вредит здоровью проживающих на территории людей, создает дискомфорт для людей и вызывает справедливое недовольство населения".

По ее словам, министерство нацелено на устранение проблемы, а не на то, чтобы штрафовать владельцев домов торжеств и ресторанов: "Если бы хотели только штрафовать, то владельцы объектов штрафовались бы с первого же дня без всякого предупреждения".

И.Ибрагимова отметила, что на круглосуточную "горячую линию-168" МЭПР поступают многочисленные жалобы от граждан: "В связи с этим в административных районах Баку на территориях, где действуют дома торжеств и другие объекты общепита, экспертами министерства были проведены мониторинги, взяты образцы атмосферного воздуха. Результаты проведенных над образцами физико-химических анализов показали, что выбрасываемые некоторыми ресторанами в атмосферу вредные соединения газов во много раз превышают допустимый объем плотности. Мы послали письма с предупреждением в дома торжеств и объекты общепита в связи с загрязнением воздуха дымом и запахами со стороны этих объектов, провели с ними встречи и дали время на размещение отвечающих современным стандартам очистительных сооружений. К владельцам объектов общепита был проявлен гуманизм и дано еще 15 дней для размещения отвечающих современным стандартам очистительных сооружений. 1 сентября этот срок завершился. В отношении не участвовавших во встречах, игнорировавших рекомендации и поручения, нарушающих требования законодательства владельцев объектов уже принимаются жесткие меры. Если после принятых административных мер ситуация сохранится, министерство поднимет перед соответствующими структурами вопрос о приостановлении деятельности этих объектов".

Директор департамента мониторинга окружающей среды МЭПР Рамал Багиров заявил журналистам, что за прошедшие 3 месяца всего 9 объектов общепита установили фильтры для очистки воздуха от дыма: "В последние 4-5 дней в объектах общепита также проводятся мониторинги. Из них 56 уже подписали официальные договора об установке фильтров. В целом, 88 объектов не провели никакой работы. Штрафы будут насчитываться в соответствии с количеством выбрасываемых в атмосферу вредных веществ. Анализы взяты уже в 30 объектах. Если уровень выбрасываемых в воздух отходов будет выше нормы, будут приняты меры по штрафованию владельцев объектов".

Отметим, что рейды продлятся несколько дней.

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