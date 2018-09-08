Эльчин Гулиев проверил состояние пропуска лиц и транспорта на КПП "Самур" - ФОТО

Начальник Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев и председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана, генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев проверили состояние пропуска лиц и транспортных средств на таможенном контрольно-пропускном пункте "Самур", расположенном на госгранице Азербайджана с Россией.

Об этом в субботу говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении говорится, что была проведена беседа с лицами, пересекающими государственную границу, обсуждались возможности по еще меньшей затрате времени на оформление лиц и транспортных средств.

Было проведено служебное совещание под руководством начальника Государственной пограничной службы и председателя Государственного таможенного комитета. В ходе совещания состоялся обмен мнениями по расширению туристических возможностей страны, дальнейшему улучшению бизнес-среды, развитию предпринимательства и по задачам, возложенным на обе структуры, по исполнению поручений и указаний в связи с защитой интересов граждан Азербайджана государственными структурами.

Также обсуждались текущее состояние на таможенном контрольно-пропускном пункте "Самур", регулирование взаимной деятельности местных отделений Государственной пограничной службы и Государственного таможенного комитета.

В то же время начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев и глава Исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов обсудили ряд вопросов в связи с благоустройством участков перед таможенным контрольно-пропускным пунктом "Самур".